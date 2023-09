Oroscopo Paolo Fox domani 24 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Oggi il Sole cambia segno e inizierà per voi un mese un po’ più rilassato, in cui potrete risolvere i problemi quotidiani con più calma e buon senso e con meno tensioni o passione. A parte questo, l’arrivo del fine settimana ti porterà quella pace di cui avevi bisogno dopo una settimana bella ma piuttosto turbolenta.

Toro

L’ingresso del Sole nella vostra sesta casa vi porterà a concentrare maggiormente i vostri pensieri e le vostre energie sulle questioni lavorative, sia per imperativi del destino che per vostra volontà e desiderio. Tuttavia, questa influenza solare aumenterà anche la vostra fortuna negli affari professionali e mondani nelle prossime settimane.

Gemelli

La tua grande tendenza all’instabilità e alla dispersione spesso significa che il tuo peggior nemico sei tu stesso, ed è qualcosa che potrebbe accaderti oggi, poiché le cose non andranno come ti aspetti. Ma la buona notizia è che il passaggio del Sole in quinta Casa, a partire da oggi, vi porterà un momento più fortunato a livello personale.

Cancro

Da oggi, il passaggio del Sole nella quarta casa dello zodiaco vi porterà nelle prossime settimane a concentrare maggiormente l’attenzione sull’ambiente familiare e domestico, sia per vostra volontà, sia forse perché gli eventi vi porteranno ad esso. Ma sarebbe più un bene che il contrario, questo periodo vi porterà più pace e felicità.