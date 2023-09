Oroscopo Paolo Fox domani 24 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Il passaggio del Sole nella terza casa del Leone, che avverrà a partire da oggi, sarà per voi un altro elemento di fortuna, soprattutto se vi dedicherete a qualsiasi lavoro di carattere commerciale o legato alle comunicazioni. Nelle prossime settimane ti sarà più facile convincere chi ti circonda a fare quello che vuoi.

Vergine

Una dolorosa battuta d’arresto nella sfera affettiva o familiare farà sì che oggi, o anche il fine settimana in generale, potrebbero non essere molto piacevoli, anche se di solito le cose ti vanno sempre meglio nelle questioni di lavoro che in quelle di cuore, e di conseguenza di un transito del Sole nelle prossime settimane, farai molto bene.

Bilanci

Siete fortunati perché oggi il Sole inizierà a transitare nel vostro segno e si aprirà un periodo di un mese in cui potrete brillare più del solito e le cose tenderanno ad andare come desiderate, non è nemmeno da escludere che la vita ti porta qualche colpo di fortuna. È il momento ideale per prendere iniziative e decisioni.

Scorpione

Vi aspetta un fine settimana un po’ scomodo perché anche se è bello non sarà come avreste voluto, in più sarete anche un po’ malinconici o avrete la tendenza a dare troppa importanza agli inconvenienti. La maggior parte di queste cose saranno di natura emotiva, non preoccuparti.