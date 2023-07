Oroscopo Paolo Fox domani 26 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Oggi è un giorno festivo e dovrebbe essere piacevole, tuttavia, bisogna avvertire che la Luna sarà dissonante e c’è il pericolo che le emozioni rovinino la vostra giornata. Evita per quanto puoi conflitti con il tuo partner o con i parenti più stretti, conflitti che potrebbero scoppiare per cose di poca importanza.

Toro

La Luna oggi non sarà in una buona posizione, ed essendo lei la regina delle emozioni, il rischio sarà che affluiscano quelle più negative. Soprattutto, devi stare attento alla tua grande tendenza alla testardaggine, potresti mettere tutte le tue energie nella lotta per qualcosa, o qualcuno, quando alla fine non funzionerà per te.

Gemelli

Dovresti stare attento oggi con tensioni o discussioni con il tuo partner o altri cari. La Luna non sarà in una buona posizione e le emozioni negative, o quelle più violente e distruttive, sono quelle che usciranno maggiormente. Ecco perché oggi una piccola discussione potrebbe trasformarsi in un conflitto.

Cancro

Sei in un momento molto buono della tua vita, anche se non sempre hai quella percezione, nonostante tutto oggi potresti perdere il controllo dei tuoi nervi o sfogare tutta la tua rabbia su qualcuno che non ha colpe. Ed è che l’influenza della Luna oggi non sarà molto positiva. Finirai comunque per raggiungere i tuoi obiettivi.