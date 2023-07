Oroscopo Paolo Fox domani 26 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Anche se la Luna oggi sarà un po’ angosciata e dissonante, tuttavia, sarai uno dei pochi che potrà trascorrere una piacevole giornata con i tuoi cari, perché dentro di te c’è una grande armonia. Inoltre, sei uno di quelli che considerano un test non come un’avversità ma come un’opportunità. Amore e piaceri.

Capricorno

La tensione, la crisi o anche una grande discussione scoppieranno oggi nell’ambiente familiare e molto probabilmente con un bambino. Niente sarebbe di buon auspicio perché la tua giornata inizierà abbastanza bene e avrai una bella mattinata. Nel pomeriggio o verso la fine della giornata compariranno comunque nubi nere temporalesche. Stai attento.

Acquario

Sarai uno dei pochi che oggi avrà la fortuna che la giornata sia, in generale, felice e piacevole, o almeno che vada abbastanza bene per te, mentre per altri sarà molto più tesa. Inoltre, sarà una giornata piena di sorprese e la più emozionante. Qualcosa di molto bello si sta avvicinando a te e oggi, finalmente, ne avrai notizia.

Pesci

È importante che oggi tu faccia tutto il possibile per controllare i tuoi nervi, la Luna sarà dissonante e un crogiolo di emozioni negative e violente minaccerà di impossessarsi di te. Oggi non sarà un gran bel giorno per stare con il proprio partner o con i propri cari, qualsiasi scintilla potrebbe esplodere. Restane fuori.