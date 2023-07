Oroscopo Paolo Fox domani 26 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Non fare o dire cose di cui potresti pentirti in seguito. Oggi la Luna sarà afflitta e sarà molto facile sia per te che per gli altri lasciarsi trasportare dalle emozioni negative o dai tuoi peggiori impulsi, ed è una cosa che ti potrebbe capitare molto facilmente per qualcosa che alla fine non andrà come volevi.

Vergine

Oggi avevi preparato tutto per poter passare una bella giornata, ma anche se tutto è andato come ti aspettavi, il che è molto probabile, non ti impedirà di avere una grande crisi in un certo momento in cui forse non sai nemmeno perché. Ma la Luna è dissonante e darà malinconia.

Bilancia

Sei il più grande difensore della pace e dell’armonia, sei sempre alla ricerca di un modo per rendere felici tutti e tutte le tensioni o i conflitti possono essere evitati o risolti. Tuttavia, oggi la Luna è afflitta e ti sarà abbastanza difficile evitare una discussione o un disaccordo tra i tuoi cari.

Scorpione

Sei noto per crollare abitualmente e fare del tuo meglio quando le tensioni si intensificano e scoppia il conflitto. Bene, oggi avrai l’opportunità di verificarlo perché la Luna e gli altri pianeti saranno in dissonanza e le persone esprimeranno più facilmente le loro emozioni negative o violente. È una buona giornata per te.