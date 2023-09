Oroscopo Paolo Fox domani 26 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Ti aspetta un ottimo inizio settimana, soprattutto se lavori davanti al pubblico o nel campo della comunicazione e delle vendite. Un eccellente aspetto di Mercurio con Giove, il tuo pianeta dominante, ti fornirà un’intuizione e un’abilità superiori al solito. Un’attività intensa che porterà frutti abbondanti.

Capricorno

Questo sarà uno dei segni più favoriti dagli astri oggi e la settimana inizierà per voi in modo molto favorevole sia dal punto di vista lavorativo che materiale, dove potreste avere anche un colpo di fortuna. Buono per iniziative o per apportare grandi cambiamenti legati alla tua vita professionale.

Acquario

Inizierete la settimana con grande attività ed entusiasmo, ma dovrete stare attenti a ciò che vi circonda e stare attenti agli attacchi o alle insidie ​​di nemici nascosti, ai tradimenti o a qualche avversità che arriva inaspettata. Sarai in grado di superare la situazione e trionfare sui pericoli, ma questi possono renderti la giornata piuttosto complicata.

Pesci

La settimana inizia per te con una giornata ricca di azione, lotta e competitività, oltre a tante difficoltà che affronterai con il morale della vittoria. Preoccupazione o preoccupazione relativa a questioni di denaro. Se potete evitarlo, oggi non sarà una buona giornata per effettuare operazioni finanziarie importanti o grandi affari.