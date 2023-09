Oroscopo Paolo Fox domani 26 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

La giornata inizierà con numerosi problemi nel vostro lavoro che si presenteranno, quasi tutti, in modo inaspettato e, sebbene non saranno gravi, avranno una soluzione difficile o complicata. In ogni caso, dopo una mattinata un po’ caotica, il pomeriggio si presenterà decisamente migliore. Fortuna o aiuto che ti arriverà dagli amici.

Vergine

Una posizione favorevole di Mercurio, il tuo pianeta dominante, ti garantirà un inizio di settimana e un giorno fortunati per quanto riguarda il lavoro e gli affari materiali. La tua mente sarà molto sveglia e allo stesso tempo molto intuitiva e molti problemi o preoccupazioni troveranno una soluzione.

Bilancia

La settimana inizierà per voi con nuovi progetti e speranze, grande attività fisica e mentale. L’ingresso del Sole nel vostro segno vi porterà fortuna, opportunità e predisposizione affinché le cose vadano come desiderate. Ma oggi per voi sarà anche una giornata ricca di nervi e di trambusto passeggero.

Scorpione

Oggi Plutone, il vostro pianeta dominante, sarà afflitto e un giorno potrebbe portarvi numerosi problemi e tensioni sul lavoro, o semplicemente farvi vivere il lavoro come tale. Queste stesse tensioni si presenteranno anche in altri ambiti della tua vita, come la tua famiglia o il tuo partner, anche se saranno temporanee o di ben poca importanza.