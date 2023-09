Oroscopo Paolo Fox domani 26 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Le stelle vi porteranno un buon inizio di settimana, soprattutto in ambito lavorativo, conquiste e sforzi che daranno i loro frutti, e allo stesso tempo riceverete anche sostegno o aiuto. Allo stesso modo, sarà una giornata favorevole all’armonia e alle soluzioni negoziate. Sarà una giornata ideale per prendere iniziative.

Toro

La settimana inizierà con il piede sbagliato per te, anche se sarà qualcosa di totalmente temporaneo. Una giornata ricca di tante tensioni e piccoli problemi che sorgono inaspettatamente. Sarà una giornata un po’ difficile anche a livello emotivo, con piccole delusioni o disaccordi familiari, ma tutto questo è temporaneo.

Gemelli

Mercurio, il vostro pianeta dominante, si trova in un ottimo stato cosmico e all’inizio della settimana vi porterà fortuna per quanto riguarda il lavoro e le relazioni sociali e di comunicazione. Molto favorevole se devi viaggiare o il tuo lavoro è rivolto al pubblico. Non perdere la pazienza per cose non importanti.

Cancro

La settimana inizia in modo favorevole, ma allo stesso tempo anche un po’ instabile emotivamente. Nel pomeriggio ti sentirai meglio che al mattino. È una buona giornata dal punto di vista lavorativo e materiale, ma non insistete su questioni quasi insignificanti e non sprecate le vostre preziose energie.