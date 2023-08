Oroscopo Paolo Fox domani 27 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Il fine settimana inizierà per voi in modo favorevole in una giornata in cui dimostrerete un’attività intensa anche se ben incanalata e indirizzata. Se dovete lavorare avrete anche una giornata fruttuosa, ma se dedicherete la giornata allo svago, che sarà la cosa più probabile, vi sentirete abbastanza bene e avrete voglia di fare tante cose.

Toro

Dovreste cercare di evitare tensioni o litigi in famiglia e con i vostri cari, che oggi potrebbero scoppiare per motivi poco importanti o anche per caparbietà, non solo vostra ma anche loro. In questo momento gli influssi planetari non saranno troppo favorevoli e favoriranno comportamenti assurdi.

Gemelli

L’arrivo del fine settimana è fantastico per voi, avete bisogno di riposare, ma non tanto il corpo quanto, soprattutto, la mente che non smette di pensare a tantissime cose. Questo sarà un giorno ideale per fermare o ridurre la tua enorme attività intellettuale e mettere il pilota automatico che ti permetterà di ricostituire la tua energia mentale.

Cancro

Le forti emozioni e i sentimenti che ti dominano non ti permettono di fare ciò che sai che sarebbe meglio per te o di agire in modo più logico o pragmatico, e oggi sarà un giorno in cui il tuo lato più sensibile ti influenzerà in modo modo speciale e di conseguenza in molti casi cercherai un maggiore isolamento.