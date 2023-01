Oroscopo Paolo Fox domani 27 gennaio 2023: gli astri perfetti Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 27 gennaio Ariete

La Luna oggi sarà nel vostro segno ed esalterà il lato più istintivo della vostra personalità. Per questo oggi devi fare uno sforzo per tenere sotto controllo il tuo lato più aggressivo, impulsivo e arrabbiato, altrimenti ti porterà conseguenze molto brutte, potendo fare o dire cose di cui poi ti pentirai.Ora c’è una configurazione planetaria che potrebbe costringerti a guardare il tuo intero approccio alla salute fisica e dire “Yuck!” o “Dai, facciamo un passo avanti!” Apprezza le intuizioni che hai quando ti senti arrabbiato con le cose perché c’è molto da dire per ricominciare da capo con un nuovo approccio. Un piccolo passo che è importante per te è uno sguardo serio alla postura, specialmente quando sei alla tua scrivania. Questo può aiutarti a evitare dolori alla schiena e alle spalle.

Oroscopo Paolo Fox 27 gennaio Toro

Trionfa sui nemici o riuscirai a smascherarli e portare alla luce le loro intenzioni, in tal senso oggi potrebbe essere un’ottima giornata per te. Raggiungerai tutto questo non solo grazie alla tua abilità e intelligenza, ma anche grazie a una serie di eventi apparentemente casuali. Inoltre, i successi professionali vengono da te.C’è molto da dire per fare un po’ di esercizio prima di andare al lavoro la mattina. Le difficoltà di comunicazione tendono a volare nel dimenticatoio per coloro che fanno jogging prima del lavoro, si allenano prima dell’alba o anche solo camminano per andare al lavoro. Prendi sul serio il tuo corpo e noterai gli effetti nella tua vita personale e professionale. Con il clima cosmico di oggi è un buon momento per negoziare questo tipo di impegni con te stesso.

Oroscopo Paolo Fox 27 gennaio Gemelli

Oggi ti aspetta una giornata molto favorevole in cui potrai raccogliere i frutti dei grandi sforzi che hai fatto nei giorni precedenti, oppure potresti semplicemente avere un colpo di fortuna. Non solo ti aspetta una piacevolissima sorpresa, ma è il momento ideale se devi prendere qualche iniziativa importante.Con le energie planetarie di oggi, ti senti al centro di molta attenzione, e questo aggiunge un senso di carico emotivo. Rimani sintonizzato sulle tue emozioni anche quando non ti senti così bene: non fa che peggiorare le cose se cerchi di sfuggire ai sentimenti negativi. L’esercizio fisico è un ottimo modo per tenere a bada la pesantezza e alcuni tipi di esercizio aiutano più di altri quando i tempi sono difficili. Segui il tuo intuito, ma sono consigliati il ​​sollevamento pesi, lo stretching e gli sprint veloci.

Oroscopo Paolo Fox 27 gennaio Cancro

Oggi sarai particolarmente irrequieto o preoccupato di spezzare catene e dipendenze, di poter fare ciò che senti davvero e di liberarti da tutta una serie di persone o circostanze che ti condizionano e ti impediscono di essere felice, o almeno la vivi così . Ma proprio ciò che ti conviene ora è non apportare modifiche. Puoi essere estremamente coscienzioso riguardo alla tua dieta quando ci pensi. Pensa al leone allo stato brado. Solo la “uccisione” più recente andrà bene per un leone e i suoi cuccioli. Quando si tratta di nutrire i suoi piccoli, non lascia che nulla ostacoli il suo cammino. Prova a usare questa mentalità felina quando visiti il ​​tuo droghiere biologico locale. Andate dai commessi e chiedete quali sono le verdure più fresche e concedetevi il meglio che la terra ha da offrire.