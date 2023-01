Oroscopo Paolo Fox domani 27 gennaio 2023: lo zodiaco dettagliato Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 27 gennaio Leone

L’amore e la vita intima oggi acquisteranno più importanza del solito, sei preoccupato per la realizzazione di uno dei tuoi sogni in amore, e allo stesso tempo sei anche preoccupato per alcune questioni legate alla tua famiglia. Al lavoro brillerai come sempre, ma il tuo cuore sarà con coloro che ami di più.Metterti veramente a tuo agio nel tuo corpo richiede molto lavoro. Hai mai visto persone che sembrano davvero in forma fisicamente, ma ancora qualcosa le fa sembrare imbarazzanti nella loro pelle? C’è di più nell’essere “in forma” di quanto sembri. È un intero processo che inizia con ciò che mangi e come lo mangi. (Mangi al volo? Questo non aiuta!) Preparati a mangiare cosa e come vorresti mangiare questa settimana; il resto seguirà.

Oroscopo Paolo Fox 27 gennaio Vergine

Questa sarà una giornata molto positiva per te perché oggi ti sta allontanando un dispiacere o stai trionfando su una situazione molto dolorosa che sta per incidere contemporaneamente sul tuo campo sentimentale e sul tuo lavoro. Oggi ti lasci alle spalle una situazione di sventura per accederne ad una molto diversa. È tempo di abbandonare la zavorra e allontanarti da ciò che ti fa male. Non c’è molto che non puoi incorporare nel tuo programma quando sei concentrato sull’attività. Potresti non voler essere come Rocky e bere uova crude al mattino prima di correre sui gradini del Philadelphia Art Museum, ma puoi organizzarti per alzarti un’ora prima e fare jogging prima di andare al lavoro. Questo tipo di sforzo ti aiuterà a gestire le influenze degli allineamenti planetari in questo momento.

Oroscopo Paolo Fox 27 gennaio Bilancia

Oggi puoi trascorrere una giornata molto favorevole nel campo professionale e fare esattamente ciò che ti piace di più e in cui sei il migliore, favorendo la comprensione, la concordia, l’armonia e la giustizia. I tuoi meriti saranno riconosciuti molto presto, forse oggi. Avrai anche una giornata molto fruttuosa in questioni di cuore.Hai un grande carattere e vuoi sfruttare al meglio una brutta esperienza – una volta che sei abbastanza lontano da essa! Niente ti aiuterà a superare i momenti difficili più dell’esercizio regolare che prevede la respirazione profonda. Riordina il corpo e la mente generando il flusso di sangue appena ossigenato e migliorando la circolazione. Lo yoga è probabilmente qualcosa che fai già. Cerca di trovare il momento migliore della giornata per esercitarti e rendila una sana abitudine.

Oroscopo Paolo Fox 27 gennaio Scorpione

Interesse o preoccupazione per questioni materiali ed economiche, in parte a ragione ma anche per una preoccupazione molto esagerata. Avrai una buona giornata per questioni di lavoro e moderata fortuna per questioni di affari e denaro. Quello che ti preoccupa è solo una piccola nuvola passeggera, andrà tutto bene.Con l’influenza dell’allineamento planetario di oggi, le cose potrebbero diventare un po’ difficili da gestire. Che sia positivo o negativo, c’è molta energia in mezzo a te in questo momento e devi rimanere attivo per mantenere le cose gestibili! Ogni volta che puoi camminare invece di andare in macchina o in autobus, fallo. Quando fai delle scelte su ciò che mangi, scegli sempre per il bene del tuo corpo. Alle tue papille gustative non dispiacerà! Mangia cibi leggeri e nutrienti.