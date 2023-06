Oroscopo Paolo Fox domani 27 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

La settimana inizia con il rischio di tensioni, dissapori o addirittura conflitti sul lavoro, sia con i colleghi che con i capi. Tuttavia, alla fine le cose cambieranno e tutto ciò finirà per essere per il meglio, e finirai meglio di quanto sembrava quando tutto ha iniziato a diventare teso.

Toro

Sforzi e sacrifici che valgono la pena e per i quali finirai per raccogliere i frutti che ti aspetti. La tua testardaggine non sarà ben compresa da chi ti circonda, ma grazie alla tua volontà di ferro, finirai per riuscire dove tutti erano convinti che avresti fallito. Oggi è un giorno decisivo per te.

Gemelli

Il tuo interno è molto “disordinato”, ma non dovresti lasciarti influenzare e condizionare da conflitti sentimentali o emozioni negative. Non è del tutto colpa tua neanche perché oggi gli astri non sono molto in sintonia e c’è una maggiore tendenza a tensioni e conflitti, siano essi affettivi o lavorativi.

Cancro

È molto importante che oggi non lasci che le emozioni negative ti dominino e prendano il sopravvento perché ciò potrebbe portarti più problemi di quanto inizialmente credessi. Soprattutto oggi vi conviene fuggire da conflitti o scontri, sia in famiglia che sul lavoro, perché avrebbero conseguenze dolorose.