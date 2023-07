Oroscopo Paolo Fox domani 27 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

I tuoi impulsi improvvisi possono metterti nei guai. Anche la vulnerabilità psicologica delle persone intorno a te può essere influenzata. Devi essere un po’ più incisivo, o rischi di rimanere bloccato nella mediocrità. Saper andare avanti fa quasi sempre la differenza. I problemi che trascini fanno inacidire un po’ il tuo personaggio; cerca di curare un po’ le forme, gli altri non hanno colpa.

Vergine

Oggi ti sentirai a tuo agio con la tua famiglia e non avrai bisogno di altro per trascorrere una piacevole giornata. Non lasciare che nessuna chiamata renda la tua giornata amara. Buon giorno per presentare proposte a persone che possono aiutarti a portarle avanti. Sarai persuasivo e comunicherai le tue possibilità meglio che mai. La tua mente non sarà in grado di distogliere la sua attenzione da una persona che hai incontrato di recente. Analizza bene cosa provi se hai già una relazione stabile.

Bilancia

Nel tuo ambiente di lavoro i problemi sono nell’aria, ma non è in tuo potere risolverli, almeno per il momento. Non insistere su quel percorso, puoi diventare fangoso. Criticare gli altri è di solito un esercizio tanto piacevole quanto inutile. Ora l’autocritica sarebbe più efficace, con essa migliorerai molto. La tua personalità prepotente e talvolta aggressiva può essere insopportabile per le persone intorno a te. Potrebbe essere necessario moderarsi in determinati momenti.

Scorpione

Le stelle ti aiuteranno a penetrare in sfere intellettuali profonde, puoi dedicare la giornata a questo campo, leggendo o studiando materie di particolare difficoltà. Fai attenzione ai tuoi nervi, perché oggi possono giocarti uno scherzo. Sei incline a commettere un errore enorme, se devi prendere una decisione importante, consultalo. Devi decidere di abbandonare la sicurezza della tua timidezza, o non arriverai mai dove ti chiede il cuore. Più ti nascondi, più difficile sarà.