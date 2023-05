Oroscopo Paolo Fox domani 27 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

L’inerzia impedisce al vostro rapporto di ossigenarsi, dovete introdurre novità, rompere con la monotonia affinché i legami si rinnovino giorno per giorno. Tra le persone intorno a te c’è qualcuno che ti sta deludendo e può farti molto male, ricordati che un amico invidioso è molto peggio del più accanito dei tuoi nemici. Nonostante il corpo ti chieda di chiuderti in te stesso e isolarti da ciò che ti circonda, è tempo che tu pensi ad aprirti all’esterno e respirare ossigeno, troverai sostegno.

Toro

Ti preoccupi troppo delle cose materiali, quando l’importante in questo momento è che ti prendi la massima cura della tua salute spirituale e approfondisci le tue relazioni. Gli ultimi eventi ti spingono a fare cambiamenti nella tua vita, ma non dovresti affrettarti, potrebbe non essere tutto come appare ora. Un conto è prendersi cura della propria alimentazione affinché la salute ti accompagni e un altro è privarsi del piacere di pranzare o cenare con le persone che ami. L’eccezione conferma la regola.

Gemelli

Inizia un nuovo periodo di tanta attività professionale, che limiterà molto lo spazio che potrai lasciare alla tua sfera privata. La tua salute ti accompagnerà e l’entusiasmo e la vitalità inonderanno la tua vita e ti renderanno le cose molto più facili. Approfitta di questa situazione per costruire le basi del tuo futuro più lontano, saranno molto solide e durature. Ti godi più che mai la libertà e l’autonomia appena acquisite. Senti che il mondo è tuo o può esserlo in pochissimo tempo e questo ti dà l’energia per bere la vita a grandi sorsi.

Cancro

Le persone che ti amano ti apprezzano per quello che sei, non per quello che hai. Abbi più cura dei rapporti con chi ti circonda e lascia i soldi in secondo piano. Aggrapparsi ai ricordi come un chiodo che brucia non fa altro che ritardare il confronto con la verità e la sofferenza. Prima ti scrolli di dosso quei ricordi, prima ti ricostruirai. Tendi ad essere al centro dell’attenzione delle persone intorno a te, e questo a volte diventa stancante per te. Di tanto in tanto stare in secondo piano ti dà tranquillità e altre prospettive.