Oroscopo Paolo Fox domani 28 febbraio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio Ariete

C’è una pagina della tua vita che non sei ancora riuscito a voltare e che, se non lo fai una volta per tutte, non raggiungerai mai l’equilibrio totale. Affrontalo oggi, perché sarai in grado di risolverlo. Nei prossimi giorni dedicherai tutti i tuoi sforzi per progredire sul lavoro, perché sei preoccupato per il tuo basso livello di reddito, qualcosa che fino ad ora non era stato importante per te. Sbarazzati delle tue preoccupazioni il prima possibile e ricarica le batterie. L’aria aperta, la montagna, la spiaggia torneranno utili… Scappa dai locali chiusi, perché hai bisogno di più di spazi aperti.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio Toro

Sii paziente, i dubbi sui tuoi sentimenti nei confronti della persona con cui stai uscendo spariranno presto. Se scommetti sulla relazione, le cose andranno meglio di quanto ti aspetti. Una cosa è che hai soldi e un’altra che puoi sprecarli in modo irresponsabile. Fai attenzione perché i fine settimana senza redini possono svuotarti le tasche. Non esitate a prendere le redini di una situazione compromettente in cui l’integrità fisica di qualcuno potrebbe essere addirittura in pericolo. Prendilo sul serio, non come un’avventura.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio Gemelli

Le controversie familiari peggiorano in queste date. Nonostante non si sia da vicino, l’atmosfera che si respira non è piacevole. Prova a mediare tra le parti opposte. Sei rimasto bloccato nel tuo lavoro per troppo tempo. Prova a trovare nuove formule che diano più interesse alla tua vita lavorativa e che aprano anche nuove aspettative economiche. Cerca momenti di solitudine alla fine della giornata, spazi privati ​​che facilitino la riflessione, la conoscenza di sé e la serenità personale di cui hai tanto bisogno.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio Cancro

A volte ci sono cose che non possono essere. Niente più complicazioni. Non è colpa tua o di nessun altro, quindi se qualcosa non funziona per te oggi, non picchiarti e non cercare colpe. Se cerchi un po’, sicuramente troverai un momento della giornata da dedicare all’esercizio fisico. Se puoi, convinci un amico ad accompagnarti. Trascorri troppo tempo davanti alla televisione e questo fa perdere tempo prezioso che potresti dedicare a cose più edificanti. Abbiate il coraggio di uscire e cercare le cose.