Oroscopo Paolo Fox domani 28 gennaio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 28 gennaio Sagittario

Questo è uno dei segni più positivi dello zodiaco, eppure oggi siete in forte pericolo di lasciarvi trasportare da istinti o passioni aggressive o distruttive a causa di una delusione o di un tradimento che avrete sul posto di lavoro. Qualcuno proverà a raccogliere ciò che hai seminato e ad appropriarsi della tua ricompensa. Cura.

Oroscopo Paolo Fox 28 gennaio Capricorno

Prima o poi i vostri sacrifici, le vostre fatiche e la vostra pazienza finiscono per dare i loro frutti, e proprio oggi sarà per voi un giorno in cui raccoglierete frutti, soprattutto nel lavoro o nella vita sociale, ma non è da escludere che nelle vostre vicende familiari o amorose abbiate qualche gioia che non ti aspetti. È il tuo momento e nessuno lo fermerà.

Oroscopo Paolo Fox 28 gennaio Acquario

Attenzione alle cose d’amore perché i sogni potrebbero andare da una parte e la realtà da un’altra ben altra, anche se finora tutto è andato come avreste voluto. Ma oggi ci saranno buone possibilità che tu abbia una sorpresa piuttosto spiacevole. Devi scendere dal mondo dei sogni e vedere cosa succede.

Oroscopo Paolo Fox 28 gennaio Pesci

Tutto ciò che fai per gli altri ha sempre la sua ricompensa, e se ieri ti dedicavi ad aiutare o aiutare una persona cara, oggi potresti trovare un colpo di fortuna nel tuo lavoro o nelle tue finanze che non ti aspettavi affatto, o semplicemente un problema o una grande preoccupazione che si dissolve come per magia. Lo vedrai presto.