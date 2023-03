Oroscopo Paolo Fox domani 28 Marzo 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 28 marzo Ariete

Inizia una nuova settimana per te immerso in un’intensa attività, sia fisica che intellettuale. Grazie ad una posizione armoniosa della Luna, insieme ad altri pianeti, godrete di una giornata nettamente favorevole, anche se con qualche momento di nervosismo o di stress, poiché le problematiche si susseguiranno senza sosta.

Oroscopo Paolo Fox 28 marzo Toro

Nel corso della giornata, soprattutto al mattino, sorgeranno tutta una serie di problemi o preoccupazioni legate al lavoro, alle finanze e ad altre faccende banali, che potrebbero preoccuparvi molto. Tuttavia, non dovresti preoccuparti più del necessario perché tutto questo si risolverà meglio del previsto.

Oroscopo Paolo Fox 28 marzo Gemelli

Inizierai questa nuova settimana lavorativa con grande forza e intensità, ideando nuovi progetti o avviandone uno che avevi già in mente. La Luna transita nel vostro segno e per questo oggi, più che in qualsiasi altro momento, le idee vi affolleranno e godrete di maggiore ispirazione, o intuizione, del solito.

Oroscopo Paolo Fox 28 marzo Cancro

Tutto indica che sta iniziando una settimana che si preannuncia più piacevole e fruttuosa per voi, sia nelle questioni lavorative che in quelle di natura più intima o personale. Inoltre, oggi ti avvicinerai a questa giornata con una migliore disposizione emotiva, senza paura di affrontare i problemi quotidiani e confidando maggiormente in te stesso e nella tua fortuna.