Oroscopo Paolo Fox domani 29 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

La nuova settimana inizierà per voi con un umore favorevole, anche se più per la vostra capacità di lottare e di farvi strada che per l’aiuto della fortuna. Un momento ideale per tornare al lavoro, se non lo avessi già fatto prima, grazie alla tua grande energia e vitalità distruggerai i problemi che ti si presentano.

Toro

Il magnifico aiuto di Giove, che attualmente transita nel Toro, vi porterà una giornata molto fortunata in cui le cose andranno secondo i vostri desideri, o almeno si avvicineranno molto. Ma è anche un giorno che ti riserva una grande gioia che non ti aspetti, sia nel lavoro che nella vita intima.

Gemelli

La settimana inizierà per te con una giornata più complicata di quanto sembri, nella quale incontrerai problemi che non avevi previsto. Bisogna stare attenti ai tradimenti e ai complotti, o semplicemente alle difficoltà che sembrano sorgere spontaneamente, ma in fondo dietro c’è una mano nera.

Cancro

Questo sarà per te un giorno di grande attività, ma allo stesso tempo anche un giorno di pace e riposo. Il tuo corpo e la tua mente saranno in piena intensità creativa, ma la tua anima godrà di una serenità che non provavi da molto tempo. Tempi migliori si stanno avvicinando per te e ogni volta lo percepisci più vicino.