Oroscopo Paolo Fox domani 29 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

La settimana lavorativa si conclude con influssi planetari molto favorevoli, ai quali oggi bisogna aggiungere anche quello della Luna, quindi hai il terreno fertile perché le cose vadano come vuoi tu, e allo stesso tempo anche per lottare per far diventare tua la realtà ambizioni, soprattutto in relazione al lavoro.

Toro

Il passaggio del Sole attraverso il tuo segno ti sarà molto favorevole affinché gli eventi si svolgano come desideri, non solo nelle cose mondane, nel lavoro o negli affari materiali, ma anche nella tua vita intima, dove oggi godrai di un’influenza o di un attrazione maggiore. È un buon momento per iniziative sentimentali.

Gemelli

Fai attenzione alle spese perché quasi senza che te ne accorga potrebbero salire alle stelle. Queste spese possono venire su vostra iniziativa o possono sorgere anche perché il destino ve le porta e non potete evitarle, ma in ogni caso farete bene se cercherete di essere prudenti. Non essere avventato con i soldi o potresti pentirtene.

Cancro

Molte volte soffri e ti lamenti per cose che non sono reali, o lo sono, ma esageri enormemente la situazione, e oggi ti succederà qualcosa del genere. Sbagli a combattere e mostri grande energia in questioni che quasi non valgono la pena e allo stesso tempo ti paralizzi quando dovresti lottare per ciò che ti interessa.