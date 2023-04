Oroscopo Paolo Fox domani 29 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Proprio come ieri, la Luna continua a transitare nel tuo segno e di conseguenza la tua vita amorosa e familiare assumerà un ruolo maggiore. La cattiva notizia è che una tempesta minaccia, aumenta il rischio di disaccordi, tensioni e in alcuni casi conflitti con il partner, i genitori o i figli, anche se non saranno seri.

Vergine

Oggi sentirai, più di altre volte, l’ansia di dover essere vincolato o limitato da una serie di condizioni e doveri, anche se in molte occasioni sei tu stesso a vincolarti per la tua grande rigidità e perfezionismo. Ma se riesci a sbarazzarti un po’ di questa sensazione, o ad ignorarla, potrai vedere come ti godi una giornata favorevole.

Bilancia

La giornata inizierà molto bene, con una mattinata favorevole in cui mostrerete il meglio di voi stessi e le cose andranno come vi aspettate. Ma tutto potrebbe cambiare nella seconda metà della giornata, con maggiore tensione e tensione sia sul lavoro che nella tua vita intima. Tu stesso ti sentirai molto più turbato nel pomeriggio.

Scorpione

Per te si stanno aprendo cambiamenti positivi, una porta si chiude, ma un’altra si apre, e non dubitare che guadagnerai molto dal cambiamento, anche se non è la tua prima sensazione. Nuove illusioni entrano nella tua vita per rivitalizzarla e oggi sarà un giorno speciale in cui ti sentirai come se avessi perso un vecchio guscio per rinascere.