Oroscopo Paolo Fox domani 29 gennaio 2023, le previsioni astrali

Ariete

Oggi ti aspetta una giornata diversa, vuoi per le attività che farai, vuoi perché potrebbero esserci delle novità importanti nelle tue relazioni intime. Una giornata diversa o con sorprese, ma positiva e stimolante. Tutto andrà in modo molto diverso da come ti aspetti, anche se alla fine ne sarai felice. Attenzione alle spese.

Toro

Inizierai questa giornata in un modo un po’ confuso o sconcertante, forse un po’ giù di morale. Tuttavia, alla fine si concluderà in modo molto più positivo e felice, soprattutto per quanto riguarda le questioni sentimentali e familiari. Dopo una mattinata grigia e indecisa, vi aspetta nell’intimo un pomeriggio di piacevolissime sorprese.

Gemelli

Oggi la Luna non sarà in armonia e dei dodici segni tu sei tra quelli che se ne accorgeranno di più sotto forma di disagio emotivo. Anche se non ce n’è motivo, avrai la tendenza a sentirti sopraffatto o legato a una serie di circostanze che non ti piacciono. Giornata storta per i rapporti sentimentali, rischio di screzi.

Cancro

Avrai una giornata armoniosa, piacevole o addirittura felice, solo se fai un po’ da parte tua. Una discreta fortuna vi accompagnerà sia nelle faccende mondane che lavorative, se le aveste oggi, e soprattutto in campo personale. Almeno ti sentirai così, nello stesso modo in cui a volte tutto va bene e ti senti male.

Leone

Oggi brillerai soprattutto nelle riunioni, sia in famiglia che tra amici. Ti sentirai particolarmente incoraggiato o positivo e farai uno sforzo affinché coloro che ti accompagnano si sentano accuditi e felici. Le stelle ti favoriscono e oggi lo sentirai fortemente, soprattutto nella seconda metà della giornata. Una grande gioia ti aspetta.

Vergine

Sebbene questo segno abbia solitamente una personalità complicata, ha anche virtù e valori importanti, e proprio oggi sarà uno dei pochi giorni in cui potrai mostrare a chi ti circonda il meglio di te, il tuo cuore grande e il tuo sincero spirito di servizio . Quando ti senti felice, combatti perché anche i tuoi cari sono felici.

Bilancia

Questo sarà uno dei migliori segni della giornata, soprattutto perché potrai vivere esperienze o eventi insolitamente felici nel campo sentimentale e affettivo in generale, che in alcuni casi cercherai tu stesso, mentre in altri , la grande maggioranza, è il destino che lo metterà sottilmente sul tuo cammino.

Scorpione

Dovresti controllare il tuo carattere, non lasciare che il tuo lato più vulcanico o violento trabocchi e ti giochi uno scherzo. Oggi la Luna non sarà in armonia con i pianeti e di conseguenza le tue emozioni potenti e profonde potrebbero diventare distruttive o autodistruttive. Cerca di evitare litigi di tipo domestico.

Sagittario

Non smettere mai di essere te stesso, anche se incontri spesso incomprensioni o addirittura tradimenti nel tuo ambiente. Proprio la gentilezza, la generosità e la nobiltà che mostri sempre è ciò che ti fa brillare, conquistare le persone ed essere una persona speciale. Non dare importanza a chi ti invidia, anche se a volte ti ha fatto del male.

Capricorno

Anche se il fine settimana e il tempo di riposo dovrebbero iniziare da oggi, tuttavia, oggi sarai molto concentrato sul lavoro o sulle questioni finanziarie, sarà quasi impossibile per te staccare, vuoi per le preoccupazioni o perché stai perseguendo un obiettivo appassionatamente. Comunque sarà una bella giornata.

Acquario

Inizia nel fine settimana, ma se non stai attento potresti trovarlo in conflitto. C’è il rischio che tu possa essere coinvolto in tensioni o conflitti con il tuo partner o con i parenti più stretti, compresi i tuoi figli. Non sei disposto a passarne nemmeno uno, ma il tuo atteggiamento radicale potrebbe portarti più problemi che benefici, dovresti allentare le regole.

Pesci

Questo sarà un giorno ideale per cambiare scenario, sia perché prendi tu stesso l’iniziativa o, nella maggior parte dei casi, perché è il destino che ti porta fuori dalla tua realtà quotidiana o di routine. Possibilità di un viaggio inaspettato, o al contrario, ricevendo una persona cara che arriva inaspettatamente da molto lontano. Ma sarà una buona giornata.