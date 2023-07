Oroscopo Paolo Fox domani 29 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

La Luna oggi formerà aspetti abbastanza tesi con altri pianeti e questo vi creerà qualche difficoltà nei vostri rapporti più intimi, anche voi stessi, senza rendervene conto, potreste causare tensioni o dissapori perché loro non stanno facendo le cose come avreste voluto. Pensa alle cose prima di farle.

Vergine

Oggi il tuo pianeta dominante, Mercurio, inizierà a transitare nel tuo segno e ti aiuterà a raggiungere traguardi e successi, ma non perché ti porterà fortuna, bensì perché ti darà le armi necessarie per raggiungere i tuoi obiettivi, ti farà più abile e mentalmente più lucido e sarai anche un po’ più al centro dell’attenzione.

Bilancia

Hai una grande stanchezza interna, ogni giorno hai la sensazione di dover affrontare una vera battaglia e quello che desideri di più in questo momento è avere pace e poter riposare, quello sarà lo stato d’animo che avrai Oggi. A volte ti senti come se il mondo ti stesse crollando addosso perché sei saturo di fare così tanti sforzi inutili.

Scorpione

La Provvidenza non ti abbandona mai, nei momenti in cui sembra che tu non possa fare altro, all’improvviso ti viene un aiuto dalla persona che meno avresti immaginato, oppure la situazione passa dall’essere disperata e improvvisamente ti si apre una porta in quello che non avevi nemmeno notato. Il destino è con te e andrai avanti.