Oroscopo Paolo Fox domani 29 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Anche se piove o c’è il sole, vai sempre avanti perché sei mosso da una fede e una fiducia che niente e nessuno può toglierti, per quanto gravi o temuti possano essere i problemi, questa è la situazione che ti troverai esperienza oggi ed è proprio ciò che alla fine ti condurrà alla vittoria. Non hai paura dei momenti difficili e raggiungerai il successo.

Capricorno

Oggi la Luna non sarà in un buono stato cosmico e dovrai vivere una giornata molto difficile. All’inizio avrai una dolorosa battuta d’arresto e qualcosa che aspettavi con grande entusiasmo non si realizzerà, e anche se crederai che questo sia stato dovuto ai fiori del destino, non è proprio così, ma piuttosto che ha stato causato da un subdolo nemico.

Acquario

Il termine medio per te non esiste, quando affronti le prove queste sono le più difficili e dolorose, mentre quando arrivano i successi sono davvero dei grandi successi. Bene, oggi dovrai vivere la seconda delle opzioni perché otterrai un successo o un riconoscimento significativo nel tuo lavoro o nella tua vita sociale.

Pesci

Questo non è il momento di fare affidamento sui sentimenti, o su quel tuo grande cuore, ora devi essere freddo, lasciare che il tuo lato più razionale prenda il controllo della situazione, specialmente nel tuo lavoro e negli affari mondani. Oggi dovrai affrontare una giornata molto difficile e le sensazioni potrebbero solo peggiorare le cose per te.