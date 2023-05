Oroscopo Paolo Fox domani 29 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Sei una persona molto positiva e quando il vento non soffia a tuo favore, allora trovi un modo per contrastarlo e trovi il tuo modo di stare bene o essere felice, ed è quello che farai oggi. Inoltre, hai grandi amici e persone che ti vogliono bene e in momenti come questi te ne renderai conto.

Vergine

L’influenza dominante di Saturno non deve essere negativa, ma favorisce sacrifici e rinunce, che sono sempre in sintonia con la vostra natura, così come la tendenza a dare più che a ricevere. Nonostante tutto, riuscirete a trascorrere una giornata abbastanza piacevole, con alcuni momenti di particolare serenità e pace interiore.

Bilancia

Non rimpiangere le tue recenti sofferenze o anche i fallimenti nella tua vita amorosa, i tempi sono molto turbolenti e non è probabile che avresti potuto evitarli. Forse il destino sta rimuovendo dalla tua vita persone che potrebbero averla complicata o addirittura rovinata per te. Presto arriverà un grande cambiamento in meglio.

Scorpione

Ti ostini in percorsi che non ti sono più utili, non ti piace che nulla cambi quando in questo momento il tuo destino prenderà una nuova strada. Ora la tua fortuna sarà nel lasciarti trasportare dagli eventi, ma aspiri a spezzarli e che niente possa toglierti di mezzo. Ecco perché oggi non avrai una buona giornata.