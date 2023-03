Oroscopo Paolo Fox domani 29 marzo 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di oggi: Sul lavoro potrebbero esserci dei ritardi. Potresti essere ritenuto responsabile per questo, ma cerca di essere calmo. Amore: Preferisci basare la tua vita sentimentale sulla solidità. Continua così, mettendo tutto te stesso per prenderti cura delle persone che ami. Ricchezza: ottima posizione per i posti di comando, con potere tattico e strategico. I vantaggi del tuo benessere economico. Benessere: misura le intenzioni di coloro che ti si avvicinano senza interesse o intenzione. Devi affinare tutti i tuoi sensi in modo da non essere venduto come un maiale in un colpo.