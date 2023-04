Oroscopo Paolo Fox oggi lunedì 3 aprile 2023: hai letto le previsioni su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

SAGITTARIO

Concentrati oggi su ciò che ti interessa davvero adesso, Sagittario, e non lasciarti sopraffare dall’ansia o dal cattivo umore. Fermati un attimo a riflettere e ti renderai conto che organizzando le tue attività su base giornaliera, la tua vita può migliorare incredibilmente. Avresti dovuto già provarci, ma non è mai troppo tardi per iniziare. Dicono che le abitudini si acquisiscono in 21 giorni. È tempo di modificare ciò che ti ha danneggiato. Mangia meglio, fai esercizio, pensa in modo più positivo… Cerca soluzioni alle battute d’arresto, Sagittario. Hai abbastanza immaginazione per elaborare un buon piano di installazione. Stai sperimentando grandi cambiamenti nella tua vita su base giornaliera e questo ti lascia un po’ perplesso. Per questo, appunto devi reindirizzare tutto ciò che ti interessa e che mescoli con cose che non sono così importanti.

CAPRICORNO

Una persona della tua cerchia più vicina ma che non vedi tutti i giorni, Capricorno, ha bisogno del tuo sostegno morale. Forse non osa chiederti di non causare disagi ed è per questo che oggi sei tu quello che deve prendere provvedimenti per scoprire chi sta passando un momento terribile. Oggi è probabile che riceverai notizie relative alla tua vita professionale e che potrebbero comportare una decisione importante. Devi calibrare molto bene i pro e i contro di qualcosa che desideri tanto ma che ha anche i suoi rischi. Questa settimana avrai tempo per pensarci su, non affrettarti alle tue conclusioni, Capricorno. Chiedi consiglio a persone di cui ti fidi con esperienza su questi temi. Con le loro opinioni potrai decidere molto meglio. Ma non dubitate di questoUna volta passata tutta questa tempesta di eventi, la situazione sarà positiva per te su base giornaliera.

ACQUARIO

Ultimamente ti lasci conquistare quotidianamente dalla nostalgia, Acquario, e questo funziona sempre contro di te. Del passato devi solo ricordare cosa può aiutarti oggi, nel presente, tutto il resto è superfluo. Sarebbe un peccato se ora ti stessi tormentando con ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. Non ti farà bene e ti impedirà anche di vedere le molteplici opportunità che hai davanti ogni giorno per il futuro. Inizia oggi stesso a prepararti per questa nuova fase. Fai uscire questa energia che ti fa risplendere di luce propria e che ti rende il centro di attrazione ovunque tu vada, carismatico Acquario. Ti farebbe bene in questi giorni rifugiarti in famiglia.Lascia che si prendano cura di te un po’ e vedrai le cose in modo molto diverso.

PESCI

La questione economica è la tua principale causa di preoccupazione oggi, Pesci. È vero che le spese non sono diminuite ma forse anche le entrate sono molto incerte. È necessario che tu faccia il tuo budget, sparando basso, e seguilo alla lettera su base giornaliera. Non avrai problemi, ma è probabile che dovrai rilassarti per un po’. Un altro dei tuoi mal di testa ha origine da quella persona speciale a cui hai riattaccato, perché non è un santo della devozione della tua famiglia, specialmente dei tuoi genitori. Hai davanti a te queste vacanze pasquali per conoscerlo più a fondo, Pesci. Per ora oggi non fatevi condizionare da commenti e consigli che potrebbero non avere alcun fondamento,ma non smettere di scoprire ogni giorno le cose importanti che ancora non sai. Lascia scorrere la vita.