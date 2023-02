Oroscopo Paolo Fox domani 3 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 3 febbraio Leone

È probabile che qualcuno vicino a te oggi ti deluderà, ma pensa che non tutti sono sulla tua stessa lunghezza d’onda. Se hai intenzione di andare in bicicletta, prendi precauzioni estreme. Prenditi cura di te in modo speciale oggi e soprattutto evita gli eccessi, perché il tuo corpo sta raggiungendo i suoi limiti massimi di tolleranza in alcuni aspetti. Dai un’occhiata ai tuoi conti e vedrai che le ultime spese ti hanno messo in una situazione delicata, anche se non preoccupante. Alcuni acquisti devono attendere.

Oroscopo Paolo Fox 3 febbraio Vergine

Hai finalmente deciso di smettere di fumare e questa è una buona notizia. Ma la disintossicazione ti porterà il logico stato di ansia che dovresti cercare di controllare. Tieniti al massimo. Ci sono probabilità che i piani in sospeso relativi alla futura famiglia si materializzino. Fate ciò che potete da parte vostra per promuovere l’accordo tra tutti. Oggi vedrai che hai una straordinaria capacità di farti capire, in modo che gli altri capiscano e accettino facilmente le tue proposte e opinioni.

Oroscopo Paolo Fox 3 febbraio Bilancia

Non aspettarti che i tuoi figli si comportino come adulti. Non lo sono e non vi è alcuna giustificazione per essere deluso da piccoli dettagli che sono sicuro verranno corretti nel tempo. Giorno incline a distrazioni e dimenticanze. Cerca di non occuparti di nulla di importante, soprattutto se devi prenderti cura della puntualità. Possibilità di flirtare. Pasti abbondanti e alcol eccessivo hanno avuto un’influenza diretta sulla tua salute. Noti un po’ di gonfiore e scarsa agilità. Guarda la tua dieta e l’esercizio fisico.

Oroscopo Paolo Fox 3 febbraio Scorpione

È possibile che tu noti una certa indifferenza nei confronti della tua persona da parte di coloro che ti circondano. Non preoccuparti, è più una percezione esagerata che un riflesso della realtà. Sembra che la tua vita abbia completamente cambiato direzione, ma è solo un’impressione. Non dimenticare i tuoi soliti obiettivi e ancor meno le tue convinzioni. Se stai pensando di apportare modifiche alla tua casa, pensa a strutture che comunichino meglio gli ambienti. Oggi puoi vedere quella persona che desideri così tanto, se la cerchi.