Oroscopo Paolo Fox domani 3 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Un atto sociale che stavi aspettando ti solleverà il morale oggi, anche se alla fine è più che possibile che tu ti senta deluso nelle tue speranze. L’organizzazione e l’ordine sono gli unici modi con cui puoi raggiungere la redditività della tua attività, anche se l’intuito può aiutare. Se stai cercando un alloggio, oggi puoi avere la migliore opportunità delle ultime settimane. Pensaci, potrebbe volerci del tempo per trovare qualcosa di simile.

Capricorno

Giornata molto favorevole per finire le cose che hai iniziato ma che sono sospese per mancanza di tempo o energia sufficiente. Oggi li troverai. Hai il tuo particolare inferno nella routine, ma i tuoi sforzi per liberarti dagli impegni quotidiani stanno dando il risultato che avevi programmato. La sicurezza economica arriverà presto, ma per il momento non si possono suonare i campanelli o dare la sensazione che tutto sia realizzato. C’è molto da fare.

Acquario

L’amore che provi ti aiuta a capire il comportamento della persona amata, anche se la comprensione non deve sempre significare condividere il punto di vista. Troverai più comprensione di quanto ti aspettassi dal tuo partner e questo ti farà sentire ancora più vicino a lui. In ogni caso, fai attenzione a non abusare della fiducia. Oggi ti comporterai troppo severamente con una persona che ha commesso un errore, forse tuo figlio. Misura bene le conseguenze della tua inflessibilità.

Pesci

Si avvicina un appuntamento importante ed è possibile che tu abbia impiegato troppo tempo nei preparativi per festeggiarlo come volevi. Aggiornati senza indugio. Hai bisogno di una guida nel tuo lavoro. Devi chiedere consiglio a persone che sanno cosa stanno facendo, ma non seguire le indicazioni del primo che si presenta. Una relazione professionale avviata di recente prende un corso troppo veloce per i tuoi gusti. Metti fine agli impegni il prima possibile e procedi più lentamente.