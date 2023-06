Oroscopo Paolo Fox domani 30 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Giorno di fortuna e agilità. Potrai raggiungere opportunità importanti con un vantaggio se non ti soffermi su questioni non rilevanti. Rimani sintonizzato. Non mascherare o nascondere i tuoi sentimenti, se hai l’occasione adatta, falli uscire dal tuo interno e vedrai come la tua apertura ha una risposta più che positiva. Cerca di essere più pratico e non investire denaro in cose che serviranno solo da decorazione e finirai per buttarlo via prima o poi.

Toro

La tua capacità di scendere a compromessi è bassa in questi giorni. Non ne trascuri neanche uno e questo non è male in una stagione, farai in modo che ti rispettino. Se il disagio persiste e non sei d’accordo con il parere del tuo medico abituale, non esitare a consultare uno specialista. Sarai molto più tranquillo. In questi giorni dovresti pensare più a ciò che ti si addice che a ciò che ti piace, questo non è il momento di essere sciocco. Se hai intenzione di investire denaro, fatti consigliare in anticipo.

Gemelli

Non fermarti a pensare ai soldi se oggi hai l’opportunità di goderti una giornata interessante. Il tuo reddito manterrà l’attrazione per ora. Il profilo agonistico della tua personalità sarà molto alto oggi, quindi potrai avere importanti successi negli eventi sportivi. Anche al lavoro. Non hai motivo di scusarti per quello che hai fatto, ma non sarebbe male aprirti a un possibile approccio per cercare di risolvere le cose.

Cancro

Le tue energie sono diminuite dagli sforzi degli ultimi giorni. Vuoi fermarti completamente per afferrare di nuovo le redini con forza, invece di zoppicare. Hai una grande facilità a riprenderti dai colpi emotivi, anche se può darsi che con il passare del tempo qualcosa rimanga sullo sfondo. Devi fare uno sforzo per andare d’accordo con i tuoi colleghi, non puoi fingere di essere sempre in disaccordo su questioni irrilevanti.