Oroscopo Paolo Fox domani 30 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Qualcuno del tuo ambiente familiare potrebbe diventare un ostacolo per te per andare avanti con una relazione sentimentale che hai appena iniziato. Non lasciarti mettere sotto pressione. Il riconoscimento professionale arriverà prima di quanto pensi, ma dovrai comunque continuare a lavorare affinché maturi la possibilità di una promozione. Vecchie ferite si riaprono con la comparsa di una persona di cui non ti aspettavi la presenza. Aumentano gli introiti ma anche le spese, cercate di non sprecare.

L’onestà sarà la tua arma principale oggi. Non aver paura di ferire con le tue parole, se sono strettamente conformi alla realtà. Non è il momento delle sciocchezze. La dedizione al lavoro è positiva nella fase in cui ti trovi, ma pur riconoscendo che devi fare uno sforzo, non dovresti trascurare le tue relazioni personali. A volte vivi in ​​un mondo di fantasie che ti rende felice, ma che spesso infastidisce chi ti circonda.

Bilancia

Oggi avrai problemi di comprensione, ma non dovresti avere dubbi solo perché chiedere ti fa sembrare stupido. Lo sarai se non lo chiedi. Saper distribuire il tempo tra le persone a te più care sta diventando una missione impossibile. Cerca di soddisfare tutti, ma soprattutto la tua famiglia. Oggi riesci a portare a termine un vecchio progetto che ha più valore affettivo che economico. Ti sentirai bene anche se non guadagni un solo euro con il tema.

Scorpione

Il tuo spirito ha bisogno di una tranquillità che non trova. Continua a cercarlo, perché altrimenti raggiungerai uno stato d’animo che danneggerà notevolmente le tue relazioni. La tranquillità economica arriva quando meno te l’aspetti, e ti coglie un po’ di sorpresa. Dedica un po’ di tempo a pianificare il tuo futuro finanziario immediato. Devi fare uno sforzo per capire di più e meglio il tuo partner, questa è la chiave per la porta della tua felicità. Presto potrai usufruire di più servizi.