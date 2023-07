Oroscopo Paolo Fox domani 30 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario, e Pesci

Sagittario

Buona fortuna in amore e nelle questioni di cuore in generale. La Luna transiterà nel vostro segno in modo armonioso e vi aiuterà a far emergere il vostro lato più positivo e attraente. È il momento ideale per incontrare persone e fare nuove amicizie, o anche per vivere una meravigliosa storia d’amore. Il destino ti compenserà per le recenti delusioni.

Capricorno

Scegli sempre la strada più difficile, non puoi evitarla, o la persona più fastidiosa. Anche quando le cose ti vanno bene, o almeno così sembra, non manca mai una certa componente di combattimento o qualche sfida da affrontare. In ogni caso, oggi ti aspetta una giornata piacevole, ma c’è il rischio di litigi di coppia.

Acquario

Il Sole e la Luna in armonia, oltre ad altri influssi, vi porteranno a poter godere di una giornata serena e costruttiva, in cui tutto andrà come vorreste o avete programmato. Un giorno fortunato per la tua famiglia e le tue relazioni sentimentali, ma funzionerà anche molto bene per te se devi lavorare.

Pesci

Oggi sarai assalito da alcune preoccupazioni legate al denaro e ai tuoi affari materiali. Anche se le tue finanze sono buone e apparentemente non hai nulla da temere, tuttavia, non riuscirai a smettere di sentirti irrequieto o preoccupato. Ma dovresti rilassarti e dimenticare quelle cose, non hai nulla da temere.