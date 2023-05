Oroscopo Paolo Fox domani 30 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Il tuo livello mentale è alle stelle, sei in grado di svolgere compiti complicati in poco tempo e senza fatica. Ti aiuterà a superare la concorrenza. Gli affari degli altri sono quello, degli altri. Cerca di non interferire o finirai per assumere problemi che non sono tuoi. Dovresti cercare di aiutare solo quando ti viene chiesto. La tua dieta è carica di cibi eccessivamente forti per il tuo stomaco e presto inizierai a notarlo. Una persona che ti ama ti farà inavvertitamente del male oggi.

La tua ossessione per i dettagli ti offre vantaggi che non sono apprezzati a prima vista, ma sono molto preziosi. Tuttavia, a volte ti fa sembrare eccentrico. Si va avanti per intuito e finora non ha funzionato del tutto male per te, ma devi proporre seriamente una strategia che ti permetta di seguire una rotta chiara. Le stelle non aiutano molto a risolvere i problemi in una relazione di questi tempi, bisognerà aspettare per poter ritrovare l’armonia. In ogni caso, la crisi è temporanea.

Gemelli

Le persone di questo segno dovrebbero stare attente ai vizi, specialmente quelli che comportano una spesa significativa. Puoi sbilanciare l’economia. La parte più avventurosa domina nella tua personalità in questi giorni, ma cerca di ascoltare un po’ l’altra parte più cauta, perché se oltrepassi il limite potresti pentirtene in seguito. Le vostre relazioni affettive stanno attraversando un momento delicato e questo vi fa considerare la continuità del rapporto. Avrai bisogno di tempo per chiarirti, non prendere decisioni affrettate

Cancro

Intorno a te si parla molto e non si fa quasi nulla. Ecco perché il gruppo in cui lavori è quasi fermo e tu puoi fare qualcosa per rimediare. Trova spazi aperti in modo che il tuo spirito possa trovare il suo posto nell’universo. La soluzione ai problemi legati al lavoro dovrà aspettare il suo momento, ora divertiti. Se pratichi sport con qualsiasi componente di contatto, oggi può riservarti più di una sorpresa negativa. In campo economico le notizie sono più positive.