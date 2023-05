Oroscopo Paolo Fox domani 30 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Non preoccuparti dei litigi di coppia, è normale che la convivenza dia luogo a frequenti attriti. L’importante è che tu risolva le tue divergenze. Nonostante la tua solita capacità di comprensione, oggi ti imbatterai in una persona molto interessante, ma che non sarai in grado di comprendere nei suoi approcci. Sarà una sfida. Hai un sacco di capacità per uscire dai guai che stai attraversando, non cadere troppo presto nel disfattismo o nella disperazione. La forza della mente è la chiave.

Vergine

I nervi possono giocarti uno scherzo e portarti a dire cose che non intendi solo per difenderti da quello che consideri un attacco che potrebbe non essere. Ascolta la tua famiglia, anche se in seguito prenderai le tue decisioni. L’importante è che le persone che ti vogliono bene sentano che le prendi in considerazione. In questo modo ti capiranno e accetteranno le tue idee. Una faccenda iniziata non troppo seriamente, quasi come un gioco, ora è diventata una parte molto importante della tua vita e ha spiazzato altre sfaccettature della tua esistenza.

Bilancia

L’atteggiamento esigente di un amico rende le tue relazioni interessanti anche se i tuoi legami sono sempre stati stretti. Non permettere al tuo braccio di torcersi. Il tuo rapporto con il tuo partner è una delle tue preoccupazioni principali e in realtà potresti alzare una montagna dove c’è solo una collina. Parlare è il miglior rimedio. Ultimamente non hai mostrato molta abilità quando si tratta di scegliere i tuoi amici e questo ti ha portato più di un problema. Cerca di non commettere lo stesso errore oggi, proteggi i tuoi interessi.

Scorpione

Non diventare complesso riguardo alle cose che ti piacciono, anche se questo ti fa andare controcorrente. Difendi la tua unicità e ignora coloro che ti deridono. Cerca intorno a te segni che ti dicano dove puoi trovare l’amore. Una persona che ti ama e che aspetta solo che tu faccia il primo passo ti è molto vicina. Il superlavoro è il principale nemico della tua salute e sarà difficile combatterlo. Cerca di bilanciare la bilancia con più esercizio fisico e una dieta più sana.