Oroscopo Paolo Fox domani 30 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Sei attratto da tutto ciò che ha a che fare con la scienza, soprattutto da ciò che cerca di spiegare i misteri che ci circondano. Trascorrerai momenti emozionanti. In un modo o nell’altro, dipendi dalla tua famiglia per poter superare i problemi sentimentali che ti affliggono. Farlo da solo può portarti su percorsi molto tortuosi. Non puoi perdere l’occasione che ti offre la vita per mettere ordine nella tua esistenza, accettare una proposta che ti faranno oggi affinché le cose prendano un corso stabile.

Il caso è capriccioso e tu soffri l’andirivieni della fortuna. Proprio come trai vantaggio dai momenti fortunati, puoi trovarti improvvisamente in guai seri. Vi aspettano piacevoli sorprese in campo affettivo, belle notizie che arriveranno da lontano, ma che vi faranno sentire molto vicini alla persona che amate. Potrebbe sorgere un viaggio. Devi occuparti dei tuoi impegni precedenti, anche se ora hai piani più allettanti a portata di mano. Le promesse sono sacre e devi mantenerle alla lettera.

Acquario

Affrontare i tuoi problemi è qualcosa che non puoi fare in questa occasione in compagnia. Sei solo e faccia a faccia con il tuo futuro, e solo tu puoi risolverlo. Se sei lontano dal tuo luogo di residenza incontrerai persone che sembrano una cosa e in realtà sono un’altra. Sei fuori dal tuo ambiente e questo gioca contro di te, stai all’erta. Se non hai un partner, continuerai così per molto tempo, perché non sei preparato ad affrontare gli impegni che una relazione stabile richiede. Nel frattempo, ti godi la vita.

Pesci

Sei riuscito a liberare la tua mente dai pregiudizi in campo professionale e questo ti permette di avanzare più velocemente. Quando si rischia, soprattutto in campo sentimentale, si è esposti al fallimento e alla frustrazione. Ma in questo momento è l’unico modo per cercare la felicità. Gli alti e bassi del tuo stato di salute continuano, e anche se in questo momento ti senti quasi pletorico, presto dovrai tornare a letto. La soluzione arriverà a medio termine.