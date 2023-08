Oroscopo Paolo Fox domani 31 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Oggi avrete la sensazione che la vostra attività e i vostri grandi sforzi siano un po’ sterili. Forse hai molto chiaro quello che vuoi, ma in questo momento non ti è possibile realizzarlo. Rischio di ritardi o problemi riguardo alle iniziative che vuoi intraprendere. Devi riflettere prima di agire, incanalare i tuoi impulsi.

Vergine

L’influsso del Sole ti favorirà, anche se non te ne accorgi, arriveranno sostegni o aiuti inaspettati, o anche un piccolo colpo di fortuna, ti arriveranno anche buone notizie riguardo questioni o persone che contano molto per te . Oggi trascorrerai una bella giornata sia sul lavoro che sul piano mondano e personale.

Bilancia

Da un lato oggi avrai una giornata molto concentrata sul lavoro e sugli obblighi, fruttuosa e appagante, tuttavia nessuno vedrà che la tua mente e il tuo cuore saranno altrove, anche molto lontani dal tuo posto di lavoro. Grandi sogni e progetti per il futuro che saranno favoriti dai buoni risultati raggiunti.

Scorpione

In realtà oggi le cose non ti andranno male e, tuttavia, non ti sentirai del tutto bene. Nonostante tutte le cose che stai ottenendo, non ti lasci ingannare e hai una visione molto realistica delle cose insieme ad una chiara consapevolezza dei tuoi limiti che ti impediranno di vedere le cose con maggiore gioia e ottimismo.