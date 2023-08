Oroscopo Paolo Fox domani 31 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Anche se in generale questa sarà una bella giornata per voi, soprattutto lo noterete di più nelle questioni legate al cuore e ai sentimenti, alla vita sentimentale o familiare, alle belle notizie legate al vostro partner, ai figli, ai genitori o agli amici più cari. Raccoglierai il frutto di molte lotte e sacrifici dei mesi passati.

Capricorno

Questa giornata sarà particolarmente favorevole ai rapporti di amicizia o d’amore, ma soprattutto ai rapporti seri o che tenderanno a diventarlo in futuro. Affetto o fiducia guadagnati con fatica e sacrificio, ma ora arriva il momento di raccogliere i frutti dei vostri leali sacrifici. Sarà anche una buona giornata negli affari mondani.

Acquario

Grande caparbietà e resistenza di fronte alle difficoltà in questa giornata che per voi sarà piuttosto tesa, difficile o piena di sassi sul cammino. Tuttavia, affronterai tutte queste cose di buon umore finché non risolverai la situazione, non importa quanto ti costerà. Viaggi che potrebbero essere complicati per te,

Pesci

Se c’è una frase che può definire questo giorno per te, è che oggi saprai fare più che mai “con il tuo coraggio”. Sarà un giorno ricco di grandi problemi, sacrifici e disagi che supererai con una volontà di ferro e che, allo stesso tempo, farai tutto il possibile per aiutare le persone che ti circondano e portare loro fortuna.