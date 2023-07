Oroscopo Paolo Fox domani 31 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

L’influenza di Saturno sarà dominante oggi, quindi non sarà una giornata molto comoda per te, anche se hai tutto il necessario per stare molto bene o divertirti. Ma non importa, qualcosa andrà storto o apparirà qualche problema su cui non contavi. In ogni caso, sono solo turbolenze temporanee.

Toro

Oggi il cupo Saturno sarà potente e vi farà sentire non del tutto a posto emotivamente, la vostra mente enfatizzerà le cose che non vi sono andate bene o che vorreste avere e fino ad ora non siete riusciti. Potresti avere una certa sensazione di sterilità, anche se non c’è motivo per te di vederla in questo modo.

Gemelli

L’influsso favorevole di Venere farà sì che oggi possiate trascorrere una delle giornate più felici o emozionanti degli ultimi tempi. L’amore ti darà una sorpresa molto positiva e oggi forse puoi realizzare uno dei tuoi sogni più intimi non appena fai qualcosa da parte tua. Sarà una giornata piuttosto fortunata.

Cancro

Abbi fiducia in te stesso perché hai più possibilità di molti altri. Se finora ci sono molte cose che non hai raggiunto, è semplicemente perché non hai osato fare il passo o competere per quello che vuoi. Gli eventi di oggi ve lo faranno capire più chiaramente.