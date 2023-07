Oroscopo Paolo Fox domani 31 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

L’influsso del temuto Saturno sarà potente durante tutta la giornata e questo vi farà spesso tirare fuori i tratti meno piacevoli della vostra personalità, spesso senza che ve ne accorgiate, e a volte sarete tirannici con i vostri cari o avrete degli sfoghi. rabbia per questioni banali. Abbi serenità.

Vergine

È una buona giornata per viaggiare, o fisicamente, che molto probabilmente sarà, o forse mentalmente. La cosa più importante è che sarà una buona giornata per te e sarai molto attivo, ma allo stesso tempo molto eccitato. Oggi è un giorno eccellente per dedicare le tue energie a fare cose che ti stimolano e ti rendono felice.

Bilancia

Oggi la tristezza o la malinconia ti minacciano, non importa quanto piacevole possa essere l’ambiente che ti circonda. Saturno domina nel cielo e ti incoraggerà a sentirti dominato dalle emozioni negative. Inoltre, poiché sei molto razionale, è certo che troverai qualche motivo per sostenere quei sentimenti malinconici.

Scorpione

Devi imparare che le cose non possono mai essere perfette, non importa quanto sia luminoso un paesaggio, ci sarà sempre un po’ di ombra o oscurità da qualche parte, e poiché le cose stanno così, devi abituarti a convivere con questo tipo di situazione. Puoi diventare molto felice, ma non totalmente felice.