Oroscopo Paolo Fox domani 31 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Giornata favorevole per la pratica dello sport, sia nel campo agonistico che in quello dello spettacolo. Di notte sarai stanco ma soddisfatto. In questi ultimi giorni avete imparato che ci sono molte cose che non sapete e che vale la pena conoscere. La routine quotidiana cercherà presto di farvela dimenticare, sforzatevi di tenerla a mente. Le cose si stanno accumulando su di te nelle ultime settimane e più lavoro devi fare, più difficile è recuperare. Fai uno sforzo o chiedi aiuto ai tuoi compagni di classe.

Ti mostri disposto a collaborare con le persone intorno a te e questo si traduce in buoni risultati dei progetti che porti avanti in comune. Tirerai la macchina. Osa iniziare ciò che hai pianificato per alcuni giorni. Forse non hai mai pensato di poterlo fare, ma ora ti rendi conto che hai molte possibilità. Godi di alti livelli di energia, soprattutto emotiva, ma anche fisica. Cogli l’occasione per lanciare progetti che necessitano di grandi spinte iniziali.

Acquario

Il tuo benessere fisico dovrebbe essere in cima alla tua lista di priorità. Non sacrificare la tua salute per questioni come il lavoro o per soddisfare gli altri. Hai deciso di apportare molti cambiamenti, ma forse sei troppo ambizioso. Prova a selezionare alcuni obiettivi solidi e mantienili in seguito. Accettare i propri errori è il primo passo per imparare da loro. Se li neghi o li addebiti ad altre persone, ingannerai solo te stesso e presto li ripeterai di nuovo.

Pesci

Senti il ​​bisogno di esprimere ciò che senti alla persona amata e non riesci a trovare il momento giusto. Quello che provi è sincero e non può ferire nessuno, ma hai bisogno di un po’ più di tempo per maturare i sentimenti che avvolgono il tuo cuore. Non puoi affrettarti e prendere una decisione affrettata, ma non aspettare troppo. Devi impegnarti con te stesso per raggiungere i risultati che desideri in campo professionale. I tuoi obiettivi dipendono da te che apporti alcune modifiche.