Oroscopo Paolo Fox domani 31 marzo 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Oggi è possibile che alcuni Leoni abbiano una delusione romantica. Tuttavia, tieni presente che molte conversazioni sono confuse e piene di presupposti sbagliati. Pertanto, non agire o fare nulla di cui ti pentirai in seguito. Siediti e resta a galla fino a domenica, quando avrai un’idea più chiara di cosa sta succedendo. In altri casi, ci sarà una perfetta comprensione reciproca tra te e il tuo partner e vuoi che la magia duri il più a lungo possibile.

Vergine

Un senso generale di letargia sembra permeare la tua giornata. Non preoccuparti di questo. Non iniziare nulla di importante. Non cercare di controllare la situazione ad ogni costo. Vergine, devi fare uno sforzo per adattarti al tuo partner. Oppure, se sei single, dovresti adattarti alla realtà in modo da poter ricominciare. Sorgono domande esistenziali che fluttuano innocue, e i vostri scrupoli ed esitazioni non scompariranno così facilmente. Una volta che ti rilassi e ti diverti, tutto questo svanirà. Non declinare l’invito dell’ultimo minuto.

Bilancia

Le transazioni finanziarie possono essere molto redditizie oggi, Libra. Concentrati sui tuoi piani con chi ti circonda. Saltare da un argomento all’altro senza perdere tempo ti assicura di non annoiarti. Oggi sembra essere una giornata intensa che ti metterà al di sopra di chiunque cerchi di tenere il passo con il tuo ritmo frenetico. Se stai attraversando una crisi romantica, avrai finalmente la possibilità di porre fine all’equivoco che ha bloccato il tuo percorso. È tempo di contattare la tua metà persa.

Scorpione

State facendo progressi costanti verso i vostri obiettivi. Tieni gli occhi aperti. Oggi troverai utili alleati lungo la strada. Scorpione, la tua rettitudine morale sarà messa alla prova. Attieniti ai tuoi principi e non prendere nulla al valore nominale. Metterai la maggior parte della tua energia nella costruzione di una rete protettiva attorno alla tua relazione. Devi fermarlo in tempo, prima di isolarti dal resto del mondo. In questo modo non saresti in grado di impressionare il tuo partner.