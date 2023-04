Oroscopo Paolo Fox oggi martedì 4 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Oggi dovrai stimolare i tuoi neuroni. Ariete, potresti intraprendere lo studio di una nuova disciplina, partecipare a un incontro letterario o partecipare a una conferenza su un argomento eccitante. Dovresti cercare una persona che ti accompagni nei tuoi viaggi intellettuali e condividere le tue impressioni intorno a un bicchiere di vino e una buona cena. Una serata suggestiva in prospettiva…

Toro

Ti piace innovare nelle relazioni d’amore. Toro, dopo molte riflessioni, hai notato che ci sono schemi ripetitivi nella tua relazione. Potrebbe essere il momento per te di decodificare reciprocamente le tue rispettive lingue. Avete molto da imparare gli uni dagli altri. Dovresti trascorrere più tempo insieme o scegliere momenti adatti a entrambi. Che grande avventura è la vita tra due. E non dimenticare di mantenere il tuo senso dell’umorismo perché è un’arma che disarma …

Gemelli

Le emozioni che hai recentemente consolidato hanno bisogno di trovare una sistemazione in modo da poterle mettere in atto senza sconvolgere e negare il resto della tua vita. Sappiate trovare il giusto equilibrio tra i vostri sentimenti d’amore e le vostre amicizie, tra il posto che la persona amata dovrebbe occupare in relazione ai vostri amici. Gemelli, è essenziale che tu trovi questo equilibrio se vuoi garantire una certa longevità a ciò che hai appena raggiunto.

Cancro

Non sei sempre molto paziente con la tua dolce metà. Cancro, non puoi sopportare il minimo singhiozzo o il minimo calo della passione amorosa. Si tenderebbe anche a scappare ai primi segni di stanchezza. Invece di flitting, oggi dovresti farti domande sulla tua relazione. È tutta una questione di atteggiamento. Dovresti provare a cambiare la tua prospettiva, se non altro per vedere. Non dovresti aver paura di essere coinvolto, perché hai tutto da guadagnare.

Leone

Potrebbe essere necessario esercitare un po ‘di pazienza e tolleranza oggi. Potresti trovare irritante che il tuo partner non sia più disponibile. Se è così, dovresti pensare che anche lei ha la sua vita e non può buttare tutto in questo modo, solo per te. A volte tendi a volere troppo e ti senti rapidamente frustrato e abbandonato. Leone, l’amore si giudica più dalla qualità che dalla quantità.

Vergine

Potresti essere invitato a una festa con amici che non vedi da molto tempo. Vergine, sarai molto entusiasta di vederli di nuovo e anche di incontrare nuove persone. Ci sono momenti molto belli in prospettiva, anche se devi confortare il tuo vecchio amico Pepe, che è appena stato abbandonato da una ragazza per la decima volta di fila. Una volta che lo sfortunato si riprende, impazzirai ballando e bevendo fino a mezzanotte.

Bilancia

I pianeti del giorno sono posti sotto il segno dello scambio… Se sei single, potresti avere un appuntamento molto importante… Se mantieni già una relazione, potrebbe intensificarsi, anche se ci sono ancora alcuni dettagli da chiarire. In entrambi i casi, questo è un buon momento per investire un po ‘di più in una relazione romantica o amichevole. Bilancia, dovresti avere fiducia in te stesso e quindi prendere la decisione giusta.

Scorpione

Senza dubbio oggi sentirai il bisogno di lavorare come una squadra. Il desiderio di collaborare a un progetto di ristrutturazione aziendale o altra idea brillante sarà molto attraente per te. Scorpione, dovresti chiedere a un collega o a un amico di unirsi a te. Questo desiderio di un duo visibile nel vostro cielo planetario potrebbe anche significare una relazione romantica… Potresti voler trovare il partner che ti dà quella sensazione di appagamento.

Sagittario

Per tutta la giornata di oggi ti sentirai nel tuo elemento e godrai di ogni minuto della giornata. Sagittario, incontrerai molte persone e, se sei single, potresti incontrare qualcuno molto, molto interessante. Se hai voglia di praticare uno sport, batterai il tuo stesso record. La tua coordinazione e agilità saranno difficili da eguagliare. Dovresti approfittarne perché la forma e la moralità sono nelle tue mani.

Capricorno

In questo giorno l’amore sarà ovunque. La tua dolce metà sarà particolarmente di buon umore e piena di piccole attenzioni che amerai. Avrete davvero voglia di stare insieme, scoprire musei, film, luoghi che non conoscete… Inoltre, Capricorno, sarai sulla stessa lunghezza d’onda, in un’osmosi totale… Potresti anche organizzare una piccola fuga romantica. Non perdetevi questi momenti di felicità…

Acquario

Le relazioni d’amore e il lavoro saranno pienamente compatibili oggi. Acquario, dovresti accettare tutti gli inviti, sia per pranzo, cena o cocktail. Le persone gravitano intorno a te ed è ora di approfittarne. Non dovresti esitare a essere coinvolto in un gruppo. Se non perdete di vista le vostre priorità, sarete in grado di soddisfare i vostri desideri personali insieme ai vostri obblighi mondani.

Pesci

Questa giornata è annunciata e presentata sotto i migliori auspici. Pesci, oggi potresti essere particolarmente ispirato e vedere il tuo lavoro muoversi rapidamente. La situazione planetaria del giorno è favorevole a voi, quindi dovreste approfittarne per intraprendere nuovi progetti. Il tuo modo abbagliante di essere non passerà inosservato e se ancora non hai un partner, non perdi nulla aspettando di incontrarla.