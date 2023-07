Ariete

La magnifica influenza di Giove che è in transito attraverso l’Ariete sta facendo e vi farà risolvere con successo la stragrande maggioranza dei problemi e delle tensioni lavorative, finanziarie e sociali o mondane. E questa stessa cosa accadrà a te oggi, con una giornata tesa e preoccupante ma con un lieto fine.

Toro

Non rilassarti credendo di avere il controllo di tutto nel tuo lavoro o nella tua vita, a volte i pericoli o i nemici più grandi sono proprio più vicini a noi di quanto pensiamo, sono quelle persone o situazioni che non controlliamo mai perché ci fidiamo di loro. Fai attenzione ai tradimenti e agli attacchi da dietro.

Gemelli

La settimana si apre con un giorno fortunato, gioioso o felice in cui avrai una riunione con una persona cara o una buona notizia in relazione a qualcuno che è lontano. Ma oltre a ciò, sarà anche una giornata ideale se lavori davanti al pubblico o per tutti i tipi di relazioni sociali in generale. I tuoi sforzi avranno successo.

Cancro

Il lunedì è il giorno della Luna e del vostro segno Cancro, ma allo stesso tempo è anche un giorno difficile per voi, il momento di riprendere il contatto con la realtà e gli impegni del lavoro. Oggi potrai risolvere i tuoi problemi e doveri con successo, anche meglio di altre volte, anche se dentro di te non potrai evitare la malinconia.