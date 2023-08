Oroscopo Paolo Fox domani 5 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: La Luna porterà emozioni intense. Siate sinceri con voi stessi e con il vostro partner riguardo ai vostri desideri e bisogni.

Lavoro: Potreste essere molto creativi sul lavoro grazie all’influenza di Venere. Sfruttate questa vena artistica per ottenere risultati sorprendenti.

Salute: Mantenete uno stile di vita sano ed evitate eccessi.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Giove favorisce l’amore a distanza. Se avete una relazione a chilometri di distanza, questo potrebbe essere un periodo molto positivo.

Lavoro: Potreste ricevere un riconoscimento sul lavoro per il vostro impegno e la vostra dedizione.

Salute: Prestate attenzione alla vostra salute emotiva e cercate il sostegno di amici e familiari se necessario.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Venere porterà armonia e comprensione nella vostra relazione. Potreste superare eventuali divergenze e rafforzare il vostro legame.

Lavoro: Sarà un periodo favorevole per il lavoro di squadra e per mettere in pratica nuove idee.

Salute: Prendetevi cura di voi stessi e dedicate del tempo al relax.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Plutone potrebbe portare alcuni cambiamenti nelle dinamiche di coppia. Non temete di affrontarli e di aprirvi al dialogo con il vostro partner.

Lavoro: Potreste ricevere una proposta interessante sul lavoro. Valutatela attentamente prima di prendere una decisione.

Salute: Prestate attenzione alla vostra salute fisica e cercate di evitare situazioni stressanti.