Oroscopo Paolo Fox domani 5 febbraio 2023, le previsioni complete

Ariete

Inizia il fine settimana in modo rilassato ed emozionante per te, perché in questa occasione riceverai non solo l’influenza benefica di Giove ma anche un aspetto molto armonioso della Luna. Ti aspetta una giornata di abbondanti risultati, sia per il tempo libero che per il lavoro, se così fosse. Intuizioni corrette.

Toro

Il weekend arriverà per voi con importanti sorprese in amore e nella vita intima in generale, imprevisti che saranno per il meglio, anche se potreste pensare che sia il contrario. Nuovi e meravigliosi stimoli arriveranno nella tua vita intima per rivitalizzarla e restituirti l’illusione perduta. esaltazione del cuore

Gemelli

Il destino sta intervenendo in tuo aiuto, per tirarti fuori da fardelli e problemi materiali e mondani, o farti trovare tu stesso la soluzione. Vi aspetta un fine settimana molto attivo in cui problemi lavorativi o finanziari saranno molto presenti nei vostri pensieri, ma la soluzione arriverà molto presto.

Cancro

Devi essere forte e coraggioso, perché la guerra che devi vincere non sarà combattuta con il mondo esterno ma con te stesso. I pianeti vi proteggeranno sempre di più da problemi materiali, lavorativi e di altro tipo, vi apriranno strade e romperanno i vostri legami, ma il nemico più grande è dentro di voi e dovete annullarlo.

Leone

Oggi devi stare attento perché c’è il rischio di un possibile incidente di natura domestica. Urano è in dissonanza con il Sole, il tuo sovrano, e potrebbe portarti qualche sorpresa indesiderata, anche se sarebbe risolta. Dovresti anche stare attento con lesioni e incidenti che potrebbero interessare la tua persona.

Vergine

Inizia il weekend e come al solito sarà molto difficile per la tua mente smettere di pensare al lavoro e rilassarsi, la tua anima è sempre vicina ai tuoi doveri e alle tue responsabilità e non sarà strano che ti porti a casa qualche incarico in sospeso. Inoltre, oggi non ti sentirai troppo a tuo agio con i tuoi cari.

Bilancia

Il fine settimana ha in serbo per voi piacevolissime sorprese, almeno oggi. È giunto il momento di lanciare un’iniziativa particolarmente desiderata da te, e anche se dovessi lavorare oggi, è probabile che raggiungerai un successo che non ti aspettavi o che ti aspettavi per dopo. Una giornata ideale se dovessi viaggiare.

Scorpione

Finalmente è tempo di riposare dopo una settimana di lavoro faticoso ma fruttuoso. Fortunatamente, oggi potrai trovare il relax e la pace di cui hai tanto bisogno con i tuoi cari. Le stelle ti favoriscono non solo nelle questioni materiali e professionali, ma anche negli aspetti più personali.

Sagittario

I successi e le conquiste materiali e lavorative non possono alleviare del tutto una malinconia segreta che si annida in fondo al tuo cuore, motivata da segrete battute d’arresto sentimentali che solo tu conosci. Gli altri vedranno in te un vortice di vitalità e gioia, l’anima della festa, ma quella non sarà l’immagine che avrai di te stesso.

Capricorno

Non metterti troppo a tuo agio, anche se le cose vanno bene e le prospettive sono buone. Intorno a te ti perseguitano nemici nascosti e invidie segrete che pensano a un modo per portarti via ciò che hai ottenuto con i tuoi meriti e il tuo sudore. È improbabile che abbiano successo, ma non dovresti rilassarti più del necessario.

Acquario

Urano, il pianeta dominante del tuo segno dell’Acquario, sarà in un cattivo stato cosmico e può portarti a prendere iniziative avverse o distruttive, anche se pensi di fare la cosa giusta. Oggi le cose tenderanno a complicarsi e potresti anche essere un po’ più vulnerabile agli attacchi dei tuoi nemici. Rifletti prima di agire.

Pesci

Non cercare di mostrare forza quando in realtà non ce l’hai o ne hai molto meno di quanto sembri. Non cercare di essere ciò che non sei perché potresti pentirtene e far sì che un problema finisca per diventare molto più grande. Ne otterrai molto di più se giochi bene e cerchi di sistemare le cose in modo più diplomatico.