Oroscopo Paolo Fox domani 5 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Sebbene sia nella tua natura voler sapere tutto, non dovresti apparire agli altri come un saputello. Lascia che chi ti circonda parli e partecipi alla conversazione quel tanto che basta. Se il tuo obiettivo è cambiare lavoro, hai buone aspettative in questi giorni. Opportunità molto interessanti nasceranno dalla mano di un conoscente. Puoi cambiare la tua vita. Quando perdi la calma riesci a scatenare una grande tempesta in un semplice bicchiere d’acqua, e poi arriva il rimpianto. Prova a contare fino a dieci prima di alzare la voce.

Vergine

A volte senti che la tua personalità è eclissata quando appare una persona che rispetti molto. Quel rispetto eccessivo potrebbe causare un effetto negativo su di te. Gli altri potrebbero non comprendere appieno il tuo atteggiamento nei confronti della vita, ma se ne sei chiaro, non esitare ad andare avanti. C’è qualcuno nelle vicinanze che ti ammira e non osa dirtelo. Ogni settimana trascorri meno tempo con i tuoi cari, cerca che gli hobby non consumino più terra di quanto dovrebbero. Il tuo partner potrebbe sentirsi abbandonato.

Bilancia

Non distruggere i ponti nella tua relazione con una persona, nonostante ultimamente tu abbia discusso su questioni serie. In futuro potresti aver bisogno di riavere quella relazione. La tua intuizione sarà un ottimo strumento oggi per risolvere problemi che non puoi portare avanti attraverso i canali della ragione. Scarta le alleanze con persone squilibrate. Se non hai un partner e sei in fase di ricerca, oggi è meglio che tu non ti sforzi troppo, perché le stelle non ti favoriscono in quella zona. Scegli il divertimento, ti divertirai di più.

Scorpione

Non puoi fermare il tuo cammino per niente e per nessuno, sei lanciato verso i tuoi obiettivi in ​​tutti gli ambiti della tua vita e chi prova a mettere ostacoli è abbondante. Ora è il momento di essere un po’ egoista. Non ti conviene avvicinarti a gruppi o persone con ambizioni molto più alte delle tue. Hai il tuo ritmo e se lo forzi, tutta la tua esistenza può risentirne. Diffidate da chi vi riserva attenzioni esagerate, con regali costosi o inviti fuori luogo. Le loro intenzioni possono essere molto disoneste. In caso di dubbio, passa.