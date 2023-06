Oroscopo Paolo Fox domani 5 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Hai un chiaro concorrente nella corsa per ottenere l’amore della persona che sogni. Devi essere molto attento, ma è nel tuo interesse giocare sempre in modo corretto. Questo è un buon giorno per stabilire canali di comunicazione con le persone con cui hai problemi in sospeso. Farai molto in pochissimo tempo, anche al telefono. Il relax degli ultimi giorni ti ha fatto bene a ricaricare le batterie e anche se oggi ti ci vorrà un po’ per iniziare, appena lo farai prenderai velocità. Le sorprese sono annunciate per domani.

Se hai ospiti a casa oggi, assicurati che il menu sia per tutti i gusti, potresti avere una sorpresa. Di notte, la stanchezza può causare problemi. Per risolvere quel problema che stai affrontando devi immergerti molto in profondità nelle sue radici, non riuscirai a trovare la soluzione definitiva se prendi il ravanello per le foglie. Lo scambio di idee a volte può sembrare inutile, ma le cose sono sempre positive. Se hai una riunione oggi, presta attenzione a ciò che dicono gli altri, potresti rimanere sorpreso.

Acquario

Oggi è una giornata molto adatta da trascorrere in compagnia delle persone intorno a voi, magari in un’attività legata alla politica o di natura sociale. Possibilità di romanticismo. Il sollievo emotivo di cui hai bisogno verrà dalla mano di un caro amico. Se gli parli delle cose che hai dentro, riuscirai ad allentare gran parte della tensione. Ma, allo stesso tempo, state molto attenti con una persona che vi si avvicina come se fosse un vostro amico di una vita senza esserlo mai stato, sicuramente nasconde pretese che non coincidono con i vostri interessi.

Pesci

Non tutte le cose che ti accadono hanno una spiegazione specifica, a volte accadono per una combinazione di circostanze e non devi soffermarti su di esse, solo affrontarle. Le circostanze ti mettono di fronte a una prova importante per dimostrare che sei un vero amico. Potrebbe richiedere un certo sforzo, ma devi mostrare lealtà. Gli scoppi di cattivo umore che di tanto in tanto prendono il sopravvento sulla tua persona influenzano notevolmente sia le tue relazioni sociali che i tuoi nervi. Conta fino a dieci prima di saltare