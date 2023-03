Oroscopo Paolo Fox domani 5 marzo 2023: assurde previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 5 marzo Sagittario

Sarai molto attaccato, molto attaccato ora ai tuoi averi materiali. Sarà molto difficile per te condividere con gli altri, quindi devi fare la tua parte e lasciarti andare. Tieni presente che per ricevere devi dare, e che alla fine del nostro viaggio nella vita partiamo, entrando in questo mondo, senza niente.

PAROLA SACRA: Tempo

NUMERI FORTUNATI: 7, 12, 22

Oroscopo Paolo Fox 5 marzo Capricorno

Gli esseri di luce ti proteggono e ti proteggono, Capricorno. Rafforzerai i legami di amicizia con qualcuno che ti è molto vicino. In questo momento hai bisogno dell’approvazione e dell’affetto dei tuoi buoni amici. Un ottimo periodo per impegnarsi in una causa di beneficenza, soprattutto se legata a bambini o anziani.

PAROLA SACRA: stretta

NUMERI FORTUNATI: 8, 24, 16

Oroscopo Paolo Fox 5 marzo Acquario

Un colpo di fortuna ti aiuterà a recuperare finanziariamente. Cogli l’attimo. C’è bisogno in te di appartenere, unirti, integrarti con il gruppo, con chi ti circonda. Ora percepirai facilmente le emozioni di chi ti sta vicino e questo ti porterà a consigliarlo, guidarlo, dargli amore.

Oroscopo Paolo Fox 5 marzo Pesci

È tempo di affrontare ciò che ti sta togliendo il sonno. Devi risolvere le tue insicurezze, le tue paure in modo da poter vivere in libertà, senza pressioni o pregiudizi. Comunica, Pesci, tira fuori ciò che ti dà fastidio, che non ti fa essere felice. Trova qualcuno di cui ti fidi o un professionista se necessario.