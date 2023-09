Oroscopo Paolo Fox domani 5 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Dopo alcune settimane difficili e molti stress, ora per te ne inizia una molto migliore e nella quale sentirai molta più pace interiore e serenità, ma anche i tuoi sforzi nel lavoro saranno molto più fruttuosi, o almeno avrai Quel sentimento. È un buon momento per prendere iniziative.

Capricorno

Il successo o le promozioni non derivano solo dal lavorare più duramente e meglio di chiunque altro, ma anche dal sapere come farsi amici potenti e influenti, dal sapere dove essere in ogni momento o chi supportare, e queste cose saranno fantastiche per te. … durante questa settimana in cui regneranno ottimi influssi astrali.

Acquario

Inizia oggi una settimana favorevole, dal punto di vista delle stelle, e che può portarvi notevoli gioie, sia nel lavoro che nelle questioni di cuore, anche se potreste anche avere una certa tendenza a disperdervi, a non fare ciò che vi conviene ma piuttosto quello che vuoi. Prevalenza dell’ottimismo.

Pesci

Le eccellenti influenze planetarie che regneranno oggi, e anche durante questa settimana, ti porteranno una gioia significativa sotto forma di qualche problema importante che sarà finalmente risolto o una grande preoccupazione da cui sarai finalmente libero. . La tua vita prenderà improvvisamente una svolta molto positiva che non ti aspettavi.