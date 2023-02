Oroscopo Paolo Fox domani 6 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 6 febbraio Sagittario

Le tue preoccupazioni personali ti hanno allontanato un po’ dai tuoi genitori e ti sei anche dimenticato dei tuoi doveri domestici. Oggi potresti avere una grande battaglia in casa per questo atteggiamento. Giornata favorevole per subire ferite o colpi, quindi state più attenti del solito, ma senza diventare ossessionati. Se vai a fare shopping, non lasciarti trasportare dalle apparenze e assicurati della qualità. Avrete la frequente sensazione che gli altri non siano in grado di starvi dietro. Ciò è dovuto all’eccessiva iperattività che devi pensare a moderare il prima possibile.

Oroscopo Paolo Fox 6 febbraio Capricorno

La tua personalità, segnata da una forte volontà mentale, ti porrà oggi ad un livello superiore rispetto a chi ti circonda. Questo può farti perdere il contatto con i tuoi amici; non disprezzarli. Un Toro ti metterà davanti un dilemma sentimentale oggi, improvvisamente e senza preavviso. Se non hai un partner, puoi fidarti. Altrimenti, metterà in pericolo la tua stabilità emotiva. Anche se ti rifiuti di ammetterlo, la gelosia è all’origine di buona parte della tua intransigenza con la tua famiglia. Oggi puoi vivere una lotta che dovrebbe farti riflettere sui tuoi sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox 6 febbraio Acquario

Se l’idea di rinnovare casa ti frulla già per la testa, oggi è il momento giusto per lanciarti. E ricorda che per dare un nuovo aspetto alla tua casa, non è necessario spendere un’eredità. Non esitare a usare la tua innata capacità di prevedere le cose oggi per aiutare un amico che ti chiederà consiglio. La tua analisi della situazione lo aiuterà e ti ringrazierà. Alla fine della giornata sentirai irrefrenabili desideri di festa. Approfittane se non devi lavorare domani. Altrimenti, pensaci due volte, perché potresti pentirtene.

Oroscopo Paolo Fox 6 febbraio Pesci

Ultimamente trovi molti problemi per farti restituire da chi ti deve dei soldi. Spingi fin dove pensi sia prudente, ma non andare troppo lontano. Non pensarci due volte oggi quando intervieni in una questione che non ti riguarda direttamente. Lungi dal considerarti un ficcanaso, gli interessati apprezzeranno il tuo aiuto. Avrai difficoltà a fissare i dettagli di un imminente evento sociale, ma non arrenderti e insistere. Prenditi cura della tua schiena, perché il dolore influenza il tuo umore.