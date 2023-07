Oroscopo Paolo Fox domani 7 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Non cambiare posizione, almeno non costantemente, perché gli altri perderanno la fiducia che hanno riposto in te. La tua immagine esterna migliora. Se non lo rovini, sta arrivando un momento molto favorevole per stabilire una relazione romantica molto promettente. Avrai il supporto delle persone a te più vicine. Sfrutta al massimo la tua forza ora che ce l’hai. Devi andare il più lontano possibile su un sentiero dove presto apparirà un pendio molto ripido.

Tendi a spingere troppo forte il tuo corpo senza dargli il minimo cedimento, e questo può portare all’esaurimento. I nervi possono tradirti in una situazione complicata. Cerca di mantenere la serenità e la fiducia nelle tue possibilità, saranno efficaci. L’amore viene improvvisamente alla ribalta, quasi senza pianificarlo, e questo influisce gravemente sul resto degli spazi della tua vita. Questo non dovrebbe importarti.

Bilancia

Perché le cose vadano come vuoi, devi essere molto più coinvolto. Se lasci la questione nelle mani degli altri, imporranno il loro stile. Le questioni lavorative ed economiche sono mescolate in un modo che non è vantaggioso per te, è possibile che tu debba prendere decisioni importanti in brevissimo tempo. Stai attraversando un breve momento di instabilità emotiva che supererai solo attraverso un impulso sostenuto verso cose che non ti hanno mai deluso.

Scorpione

Le vostre proposte trovano finalmente l’eco che aspettavate da tempo. È ora di mettere tutta la carne sulla griglia, le braci sono pronte. Puoi prenderti un bello spavento se non segui le istruzioni che hai ricevuto riguardo a un lavoro delicato. Non trascurarti minimamente. Devi rinnovare un po’ il tuo stile, è possibile che sia un po’ indietro. Soprattutto quando si tratta di prendersi cura del modo in cui ci si veste e ci si pettina.